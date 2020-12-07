Суд не стал заключать под стражу зампреда комитета по соцзащите Ленобласти

Суд не стал заключать под стражу зампреда комитета по соцзащите Ленобласти
Суд решил не менять меру пресечения чиновнице. Фото: pixabay

В понедельник, 6 декабря, стало известно, что суд не стал менять меру пресечения заместителю председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области, подозреваемой в растрате.

В пятницу, 4 декабря, было принято решение освободить женщину под подписку о невыезде. После того, как суд озвучил свое мнение, следствие ходатайствовало о пересмотре меры пресечения на заключение под стражу. Однако данная мера, вероятно, показалась суду необоснованной, и меру пресечения чиновницы оставили прежней.

Напомним, что замглавы комитета по соцзащите подозревают в растрате бюджетных средств. Дому престарелых было выделено 1,6 млн рублей на покупку билетов в театр для подопечных, однако, по версии следствия, спектакли, предназначенные для пожилых и инвалидов, посетили совсем другие люди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности этого инцидента.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
комитет по социальной защите населения ленобласть подписка о невыезде растрата суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новогоднюю ёлку весом 12 тонн установят на Дворцовой площади 8 декабря
В Петербурге запустят новые международные рейсы по шести направлениям
В России снизилось число выявленных за сутки больных Covid-19
В больницы Петербурга поставили 8 тонн жидкого кислорода местного производства
Жительница Кингисеппа погибла под колесами электрички
Петербургские ученые разошлись в прогнозах пика заболеваемости COVID-19
На «синей» ветке метро Петербурга запустили сеть 5G
В Петербурге за сутки от коронавируса умер 31 человек