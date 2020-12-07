Суд не стал заключать под стражу зампреда комитета по соцзащите Ленобласти

В понедельник, 6 декабря, стало известно, что суд не стал менять меру пресечения заместителю председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области, подозреваемой в растрате.

В пятницу, 4 декабря, было принято решение освободить женщину под подписку о невыезде. После того, как суд озвучил свое мнение, следствие ходатайствовало о пересмотре меры пресечения на заключение под стражу. Однако данная мера, вероятно, показалась суду необоснованной, и меру пресечения чиновницы оставили прежней.

Напомним, что замглавы комитета по соцзащите подозревают в растрате бюджетных средств. Дому престарелых было выделено 1,6 млн рублей на покупку билетов в театр для подопечных, однако, по версии следствия, спектакли, предназначенные для пожилых и инвалидов, посетили совсем другие люди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности этого инцидента.