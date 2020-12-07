Власти Ленобласти не будут вводить ограничения на передвижения внутри региона

Новые меры Минздрава РФ по сдерживанию коронавируса не понравились властям Ленобласти. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Новые меры Минздрава РФ по сдерживанию коронавируса не понравились властям Ленобласти. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Администрации Ленинградской области ответили на предложение главы Минздрава Михаила Мурашко о введении ограничений на передвижения россиян между регионами из-за Covid-19.

Власти региона не планируют вводить подобные меры по сдерживанию коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в понедельник, 7 декабря. Информация появилась в официальном telegram-канале Ленинградской области.

«Ленобласть не планирует введение ограничений на передвижение внутри региона и въезд граждан из других субъектов РФ», – говорится в сообщении.

Напомним, что данные меры предложил Михаил Мурашко в понедельник, 7 декабря. Глава Министерства здравоохранения выступил с заявлением ограничить движения между субъектами, а в некоторых случаях – внутри субъекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России снизилось число выявленных за сутки больных коронавирусом.