Власти Ленобласти не будут вводить ограничения на передвижения внутри региона

Власти Ленобласти не будут вводить ограничения на передвижения внутри региона
Новые меры Минздрава РФ по сдерживанию коронавируса не понравились властям Ленобласти. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Администрации Ленинградской области ответили на предложение главы Минздрава Михаила Мурашко о введении ограничений на передвижения россиян между регионами из-за Covid-19.

Власти региона не планируют вводить подобные меры по сдерживанию коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в понедельник, 7 декабря. Информация появилась в официальном telegram-канале Ленинградской области.

«Ленобласть не планирует введение ограничений на передвижение внутри региона и въезд граждан из других субъектов РФ», – говорится в сообщении.

Напомним, что данные меры предложил Михаил Мурашко в понедельник, 7 декабря. Глава Министерства здравоохранения выступил с заявлением ограничить движения между субъектами, а в некоторых случаях – внутри субъекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России снизилось число выявленных за сутки больных коронавирусом.

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