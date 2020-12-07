В Минздраве отработали схему доставки вакцин от COVID-19 в регионы

Российские власти подготовили логистику поставок вакцин против коронавирусной инфекции в регионы.
Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, цепочка поставки вакцины в российские регионы полностью готова. Разработан логистический паспорт всей страны, который содержит информации о каждом субъекте, где будет проводиться вакцинация.
Напомним, 11 августа Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», которая была создана в НИЦ имени Гамалеи. Впервые препарат был введен добровольцам 9 сентября. Эффективность вакцины превышает 95%.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собянин заявил о готовности Москвы к масштабной вакцинации от Covid-19. За первые два дня работы пунктов препарат приняли около 2 тыс. человек.