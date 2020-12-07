Суд обязал бывшего оперативника, застрелившего жителя Петербурга, выплатить МВД 150 тысяч рублей компенсации

Отметим, что признанный виновным в убийстве по неосторожности полицейский отсидел 1 год и 9 месяцев и освободился в январе 2018 года. Фото: pixabay

Отметим, что признанный виновным в убийстве по неосторожности полицейский отсидел 1 год и 9 месяцев и освободился в январе 2018 года. Фото: pixabay

Бывшего сотрудника петербургской полиции Андрея Артемьева обязали выплатить МВД России 150 тысяч рублей за возмещение вреда.

Об этом в понедельник, 7 декабря, уведомляет объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Пять лет назад ответчик в здании 26-го отдела полиции застрелил петербуржца Дмитрия Демидова. После инцидента мать погибшего, Наталья Зверева, долго судилась с Министерством внутренних дел ради получения компенсации.

Изначально женщина претендовала на 1,5 млн рублей, затем увеличила требования до 4 млн. В январе 2019 года, однако, суд постановил выплатить ей всего 150 тысяч. Спустя еще год тяжбы пострадавшая добилась увеличения суммы до 500 тысяч рублей. Артемьев, в свою очередь, должен вернуть МВД те самые 150 тысяч компенсации в порядке регресса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Невский районный суд не пошел навстречу санитару, которого уволили за отказ работать с ковид-пациентами.