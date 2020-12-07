Власти Петербурга заявили о соответствии СИЗ для медиков стандартам качества

Власти Петербурга заявили о соответствии СИЗ для медиков стандартам качества
Фото: pixabay

В понедельник, 7 декабря, пресс-служба комитета по здравоохранению Северной столицы заявила, что жалоб на качество средств индивидуальной защиты (СИЗ) от медицинских учреждений и их сотрудников не поступало.

Соответствующее заявление ведомство сделало после того, как в ряде СМИ стала распространяться информация о неподтвержденном качестве и эффективности спецодежды, респираторов и перчаток. В комитете подчеркивают, что закупка СИЗов производится в соответсвии с действующим законодательством, товар проверяют на соответствие заявленным требованиям и характеристикам.

Отметим, что по последним данным в Петербурге зафиксировано почти 152 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Свободных коек в профильных стационарах осталось меньше 10%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лаборатория КВД №1 в Петербурге увеличит мощности ПЦР-диагностики на COVID-19;

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Власти Петербурга заявили о соответствии СИЗ для медиков стандартам качества