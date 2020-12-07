Мясников заявил, что россиян ждет вторая волна коронавируса

Мясников заявил, что россиян ждет вторая волна коронавируса
Александр Мясников. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в 2021 году россиян ожидает новая волна пандемии.

«А она точно будет в 21 году и, вероятно не одна», — написал в Telegram-канале.

По его словам, перед властями снова встанет вопрос о необходимости ужесточения эпидемиологических мер, чтобы амортизировать нагрузку на здравоохранение.

Он отметил, что для этого нужно либо растянуть поступление больных по времени, либо подготовить систему до состояния, когда ее емкость в любом случае будет достаточной.

По последним данным, в России выявлено 2 488 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 43 597 летальных исходов, выздоровело при этом 1 956 588 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские ученые разошлись во мнении о том, когда в Северной столице наступит пик пандемии новой коронавирусной инфекции. По одному из прогнозов, ближайшая дата – через неделю, а по другому – два месяца.

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