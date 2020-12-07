В Москве за сутки умер 71 пациент с COVID-19

Еще 71 пациент с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончался в столице России. Об этом сообщили в понедельник, 7 декабря, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Днем ранее сообщалось о 76 умерших. Таким образом, в столице число умерших достигло 9496.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 488 912 случаев заражения, выздоровело 1 956 588 пациентов, умерло 43 597 человек.

Оперштаб рекомендует: в случае появления симптомов ОРВИ не выходить дома и вызвать врача.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.