Число заражений коронавирусом в мире превысило 67,4 млн

Планку в 67,4 млн преодолело число положительных тестов на коронавирус нового типа в мире.

Об этом стало известно сегодня, 8 декабря. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в мире Сovid-19 подхватили уже 67 424 108 человек, 43 312 702 пациента смогли побороть болезнь. Коронавирус унес жизни 1 млн 540 тыс. 870 пациентов.

Больше всего инфицированных выявили в США (14 933 847 ), Индии (9 677 203 ), Бразилии (6 623 911) и России (2 466 961).

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге все чаще среди зараженных коронавирусной инфекцией встречается молодая часть населения.