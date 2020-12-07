Все больше молодых петербуржцев заражаются COVID-19

В Петербурге все чаще среди зараженных коронавирусной инфекцией встречается молодая часть населения.

Об этом рассказала главврач больницы №20 Татьяна Суровцева в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По ее словам, заболевших COVID-19 стал младше.

«Действительно, сейчас болеет много молодых людей без сопутствующих заболеваний», — отметила она.

По последним данным, в Петербурге с начала пандемии число зараженных достигло 151 894 человек, выздоровело 86 158 пациентов, число смертельных исходов достигло 5 861.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России оставляет желать лучшего, а ситуация является напряженной.