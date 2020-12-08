Врач рассказал о серьезных последствиях COVID-19 у трети переболевших

Врач рассказал о серьезных последствиях COVID-19 у трети переболевших
Врачи признают, что коронавирус - очень страшная и пока недостаточно изученная болезнь, поэтому следить за здоровьем во время пандемии нужно особенно внимательно. Фото: pixabay

Генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти назвал синдромы, чаще всего встречающихся у переболевших ковидом.

По словам специалиста, около трети пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, сталкиваются с такими последствиями, как слабость или психологические расстройства. Врач также подчеркнул, что болезнь влияет на множество внутренних органов — легкие, мозг, почки, печень, сердце, — однако пока сложно делать выводы о том, чем обернется это воздействие в далекой перспективе.

Скотти подчеркнул, что врачи должны помнить о возможности развития осложнений, связанных с этими органами, у пациентов, вылечившихся от COVID-19, пишет РИА Новости. Ученый добавил, что еще только предстоит выяснить, как соотносится число инфарктов, инсультов и болезней почек за последнее время и зараженных коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активность клеток вируса может подавлять чай.

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