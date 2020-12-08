В России за сутки выявили более 26 тысяч новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили более 26 тысяч новых случаев COVID-19
Ежедневное количество выявляемых случаев остается пугающе масштабным. Фото: pixabay

По сведениям оперативного штаба на утро 8 декабря, в России выявлено 26 097 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом.

При этом у 5 090 (19,5%) человек ковид обнаружен активно как у контактных лиц — болезнь никак не проявлялась клинически. Таким образом, с начала ведения статистики заразились новой инфекцией 2 515 009 россиян. Коронавирус не обошел ни один регион страны.

Кроме того, за сутки зарегистрировано 562 смерти от последствий заболевания. Нарастающим итогом COVID-19 забрал жизни 44 159 пациентов. К счастью, выздоровление также проходит активно: за сутки больницы покинули 24 938 человек. Общее число победивших коронавирус россиян достигло 1 981 526 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге коронавирусную инфекцию нового типа подхватили 3 734 человека.

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