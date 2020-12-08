Невский проспект станет площадкой для выставки петербургских скульпторов

Невский проспект станет площадкой для выставки петербургских скульпторов
Скульптуры выставят на Невском проспекте. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Главную магистраль Петербурга — Невский проспект украсят новыми работами городских скульпторов в рамках выставки «Сквозь проспект», сообщили в Смольном.

Об этом стало известно во вторник, 8 декабря. На Невском проспекте создадут импровизированную галерею из 13 работ, большинство из которых были созданы специально для уличной выставки.

Первая работа появится на Невском уже сегодня, ее установят у дома №35. Остальные будут монтировать по ночам в течение недели. Скульптуры будут размещены на специальных прозрачных тумбах.

Петербуржцы и гости города смогут посетить уличную экспозицию до 14 января. В связи с противоэпидемическими мерами выставку решили организовать под открытым небом.

Выставка организована городскими властями при содействии компании RusOutdoor и группы инициативных скульпторов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открылась фотовыставка, посвященная 800-летию Александра Невского.

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