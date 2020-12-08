В Петербурге запретили выходить на лед до 15 января

В Петербурге запретили выходить на лед до 15 января
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Водоемы Северной столицы начинают покрываться льдом, а спасатели переходят на зимний режим дежурства. Синоптики прогнозируют, что завершение ледостава придется на конец декабря.

В связи с этим для повышения безопасности граждан было принято решение заранее опубликовать постановление о запрете выхода на лед, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Во вторник, 8 декабря, соответствующим документом выход на лед запретили до 15 января следующего года.

В случае, если за это время ледовое покрытие водоемов все еще будет непрочным, запрет продлят. Напомним, что нарушение этого правила карается предупреждением или административным штрафом от 1 до 5 тысяч рублей. Выезд на лед на транспортном средстве — штрафом от 1,5 до 5 тысяч рублей. Юридические лица могут заплатить до 20 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам запретят хранить вещи на чердаках и в подвалах.

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