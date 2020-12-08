Эндокринолог рассказала, что делать, если пропало обоняние

Эндокринолог рассказала, что делать, если пропало обоняние
Если обоняние пропало на короткий промежуток времени и без дополнительных симптомов, беспокоиться не о чем. Фото: pixabay

Врач-терапевт, эндокринолог Мария Васильева объяснила, какими должны быть первые действия при потере обоняния.

По словам специалиста, важно обратить внимание на общую симптоматику. Так, если отсутствие запахов сопровождается температурой или нарушениями зрения, осязания, слуха, а также потерей вкуса и аппетита, чувствительности в конечностях, обмороком, то необходимо срочно обратиться к врачу, передает слова врача телеканал «Санкт-Петербург».

Если обоняние пропало, к примеру, на час или другой короткий промежуток времени, переживать не о чем. Вероятно, причиной этого послужил временный отек эпителия. Возможно также, что человек недавно контактировал с сильно пахучим веществом, которое повлияло на рецепторы, и они перестали воспринимать запахи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о серьезных негативных постэффектах коронавируса, с которыми сталкиваются 30% переболевших.

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