Петербургский ресторан может получить штраф в 500 тысяч рублей за «лучшие хинкали»

Петербургский ресторан может получить штраф в 500 тысяч рублей за &#171;лучшие хинкали&#187;
Ресторану "Пхали Хинкали" грозит от 100 до 500 тысяч рублей штрафа. Фото: pixabay

Управление Федеральной антимонопольной службы по Северной столице зафиксировала нарушение закона о рекламе компанией «Пхали Кузнецовская».

Информация об этом появилась во вторник, 8 декабря, на сайте ведомства. На рекламу петербургского ресторана «Пхали Хинкали» пожаловался местные житель: мужчину возмутило, что в тексте утверждалось, будто хинкали, подаваемые в заведении, — лучшие в городе.

Заявитель подчеркнул, что бывал в «Пхали Хинкали», пробовал известное блюдо грузинской кухни в приготовлении ресторана и уверен, что это не лучшие хинкали в Петербурге. Кроме того, закон о рекламе не допускает употребления слов «лучший», «первый», «номер один» без сравнения, указывающее на конкретный критерий превосходства. Теперь точка общепита может заплатить от 100 до 500 тысяч рублей штрафа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онлайн-школу английского обязали выплатить 150 тысяч рублей штрафа за рекламный звонок петербуржцу.

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