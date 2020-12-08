Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года

Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года
Принятое решение позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду в 2023 году на 669,3 миллиарда рублей. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Во вторник, 8 декабря, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года.

Напомним, что с 2014 года 6% от зарплаты, перечисляемые в накопительную часть пенсии, направляются в страховую часть — то есть, выплачиваются нынешним пенсионерам. Ранее гражданам предоставлялась возможность решать самостоятельно, передавать средства на накопления или в страховую часть, увеличивая баллы для расчета размера пенсии.

В пояснении отмечается, что продление заморозки не скажется на объеме «пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования». Это решение, по предварительным данным, позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР на 669,3 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каждый пятый россиянин рассчитывает продолжать работать после выхода на пенсию.

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