Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года

Принятое решение позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду в 2023 году на 669,3 миллиарда рублей. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Принятое решение позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду в 2023 году на 669,3 миллиарда рублей. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Во вторник, 8 декабря, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года.

Напомним, что с 2014 года 6% от зарплаты, перечисляемые в накопительную часть пенсии, направляются в страховую часть — то есть, выплачиваются нынешним пенсионерам. Ранее гражданам предоставлялась возможность решать самостоятельно, передавать средства на накопления или в страховую часть, увеличивая баллы для расчета размера пенсии.

В пояснении отмечается, что продление заморозки не скажется на объеме «пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования». Это решение, по предварительным данным, позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР на 669,3 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каждый пятый россиянин рассчитывает продолжать работать после выхода на пенсию.