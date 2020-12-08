Россельхознадзор Петербурга вернул в Индию 24 тонны зараженного нута

Азиатская многоядная зерновка (Callosobruchus analis L.) относится к отряду жуков рода зерновок Callosobruchus и является опасным карантинным вредителем, который повреждает бобовые (мотыльковые) растения семейства двудольных - нут, сою, чечевицу, горох, фасоль, бобы, маш. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Азиатская многоядная зерновка (Callosobruchus analis L.) относится к отряду жуков рода зерновок Callosobruchus и является опасным карантинным вредителем, который повреждает бобовые (мотыльковые) растения семейства двудольных - нут, сою, чечевицу, горох, фасоль, бобы, маш. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В морском порту Северной столицы инспекторы Управления Россельхознадзора выявили нарушения провоза партии сушеного нута, прибывшего из Индии.

Груз должен был отправиться в московскую организацию, занимающуюся торговлей фруктами и овощами. В ходе фитосанитарного контроля образцы нута были взяты для дополнительных исследований. Карантинная экспертиза в ФГБУ «Ленинградская МВЛ» показала, что в продукции присутствуют следы опасного вредителя — азиатской многолюдной зерновки.

Позже подтвердилось, что заражены карантинным насекомым все 24 тонны нута. Дальнейшее движение на территории РФ, в таком случае, не могло осуществиться, поэтому груз в полном объеме отправили обратно в Индию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Россельхознадзора не пропустили в Петербург шведский корм для животных.