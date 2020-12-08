Россельхознадзор Петербурга вернул в Индию 24 тонны зараженного нута

В морском порту Северной столицы инспекторы Управления Россельхознадзора выявили нарушения провоза партии сушеного нута, прибывшего из Индии.
Груз должен был отправиться в московскую организацию, занимающуюся торговлей фруктами и овощами. В ходе фитосанитарного контроля образцы нута были взяты для дополнительных исследований. Карантинная экспертиза в ФГБУ «Ленинградская МВЛ» показала, что в продукции присутствуют следы опасного вредителя — азиатской многолюдной зерновки.
Позже подтвердилось, что заражены карантинным насекомым все 24 тонны нута. Дальнейшее движение на территории РФ, в таком случае, не могло осуществиться, поэтому груз в полном объеме отправили обратно в Индию.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Россельхознадзора не пропустили в Петербург шведский корм для животных.