Познер: у многих россиян комплекс «зависти и неполноценности»

Телеведущий Владимир Познер заявил о том, что многие россияне страдают комплексом неполноценности и зависти. В свое обоснование журналист привел пример значения слов демократия и либерализм.

О том, что россияне страдают данным «недугом», Владимир Познер сообщил общественности на сайте Познер Online. Телеведущий отметил, что многие россияне отрицательно относятся к демократии из-за «неграмотности и зависти», так как в России данный режим не существовал ни разу, – ни в Российской империи, ни в советское время.

«Люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете. Ведь если спросить у этих людей, что такое либерализм, – они не смогут ответить. Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия», – заявил Владимир Познер.

Кроме этого, журналист добавил, что многие россияне хотели бы видеть примеры демократии в стране. Например, Познер предположил, что жители России не против равных прав, доступности для всех школ и здравоохранения, прозрачности выборов и права высказывать свое мнение без страха.

«Они все ответят, что — да, так должно быть. Но это и есть демократия», – заключил телеведущий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Познер ответил на оскорбления от депутата Госдумы.