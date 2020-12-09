В Роспотребнадзоре спрогнозировали развитие ситуации с COVID после новогодних каникул

Россиянам рекомендуют провести новогодние праздники дома, избегая людных скоплений, посещения торговых центров и даже поездок в общественном транспорте. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Россиянам рекомендуют провести новогодние праздники дома, избегая людных скоплений, посещения торговых центров и даже поездок в общественном транспорте. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Ситуация с коронавирусом в России в январе будет зависеть от соблюдения населением ограничительных мер. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, в стране возможны два варианта развития событий. Так, гражданами будут соблюдаться имеющиеся меры профилактики и ограничений, благодаря чему появится вероятность закрепления стабилизации эпидпроцесса.

Как сообщили «РИА Новости», второй вариант предусматривает нарушение ковид-мер. В этом случае специалист допустил «откат к прежним значениям».

Горелов также порекомендовал провести новогодние праздники дома, избегая людных скоплений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге массово блокируют сайты, продающие липовые справки об отсутствии COVID. Петербуржцы покупали документ об отсутствии новой болезни, не сдав тесты.