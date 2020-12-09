Следователи выявили в центре Петербурга три бара, нарушивших COVID-ограничения

Следователи выявили в центре Петербурга три бара, нарушивших COVID-ограничения
В трех заведениях выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических условий. Фото: скрин видео СУ СК РФ по Петербургу

Следственный комитет устроил ночной рейд по барам в центре Петербурга. Нарушения выявили в трех предприятиях общественного питания.

В ночь с 8 на 9 декабря сотрудники ведомства вместе с полицией, Росгвардией, Роспотребнадзором и городским комитетом по контролю за имуществом провели рейд по заведениям в Центральном районе города. Выяснилось, что три бара были открыты для посетителей после 23:00.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по Петербургу, правоохранители изъяли в указанных точках различную документацию, электронные носители информации, а также другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Вскоре будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вводимые на фоне пандемии ограничения для бизнеса в Петербурге являются неприемлемыми. Такое заявление сделал известный ресторатор Арам Мнацаканов.

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