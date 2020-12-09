Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной

Эпидемиологическая ситуация в Петербурге остается напряженной. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в течение последних десяти дней заболеваемость стабилизировалась на одном уровне. Попова добавила, что городу необходимо принять все меры для того, чтобы изменить сложившееся положение.

Как сообщили «РИА Новости», глава ведомства подчеркнула, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией перестала расти, но не начала снижаться.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге коронавирус подтвердился у 3 761 человека. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге стало на один «коронавирусный» стационар больше. К приему горожан с положительным тестом на Covid-19 подготовили медицинский исследовательский центр имени Алмазова.