Ленобласть готова начать вакцинацию от COVID-19

В Ленинградскую область поступила первая партия вакцин в количестве 500 доз (для 500 человек) из 1624 доз. Оставшееся количество поступит до конца текущего года. Фото: сайт вакцины "Спутник V"

В Ленинградскую область поступила первая партия вакцин в количестве 500 доз (для 500 человек) из 1624 доз. Оставшееся количество поступит до конца текущего года. Фото: сайт вакцины "Спутник V"

В Ленинградской области подготовили шесть пунктов для иммунизации населения от коронавирусной инфекции нового типа с использованием российской вакцины «Спутник V».

Прививочные пункты расположены в Ленинградской областной клинической больнице, а также Кингисеппской, Тосненской, Всеволожской, Выборгской и Тихвинской больницах. Пункты оборудованы всем необходимым, а медработники прошли обучение и готовы к приему пациентов. Первыми вакцинируют врачей и учителей, кампания начнется на следующей неделе.

В регионе также подготовили предприятие «Ленфарм», которое должно принимать и хранить, как минимум, 10 тысяч доз вакцины «Спутник V» одновременно. На данный момент закуплено 300 хладоэлементов, 20 термоконтейнеров и индикаторы температуры для перевозки. После завершения монтажа трех новых морозильных камер, в «Ленфарме» смогут размещать свыше 30 тысяч комплектов вакцины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге Центр Алмазова открыл свои двери для приема пациентов с COVID-19.