В Смольном рассказали о сроках начала вакцинации педагогов в Петербурге

Первыми прививки сделают учителям старших классов и колледжей, а также директорам школ. Фото: pixabay

Первыми прививки сделают учителям старших классов и колледжей, а также директорам школ. Фото: pixabay

В Комитете по образованию Северной столицы объяснили, как будет проходить вакцинация педагогического состава городских школ от новой коронавирусной инфекции.

Так, первыми в очереди на иммунизацию являются учителя старших классов и директора школ, а также педагоги колледжей. Соответствующее решение было принято, поскольку работа вышеперечисленных специалистов подразумевает активный контакт с большим количеством детей и взрослых, передает «КП — Санкт-Петербург».

Вакцинация начнется еще до Нового года. Прививку ставят в два этапа — между первой и второй фазой необходим перерыв в 21 день, поэтому завершающий укол будет сделан уже после новогодних праздников. В комитете еще раз напомнили, что во время вакцинации нужно отказаться от алкоголя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградская область подготовилась к началу кампании по иммунизации населения от COVID-19.