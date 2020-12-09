Гинцбург рассказал об условно устойчивых к COVID-19 людях

Гинцбург подчеркнул, что самым стабильным способом защиты от коронавируса в любом случае остается вакцинация. Фото: pixabay

Гинцбург подчеркнул, что самым стабильным способом защиты от коронавируса в любом случае остается вакцинация. Фото: pixabay

Устойчивостью к коронавирусу могут похвастаться люди с высокими уровнем интерферонов. Это белки, которые создают естественную защитную систему организма.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что люди с высоким от природы уровнем всех интерферонов, в особенности — альфа интерферонов, обладают устойчивостью ко всем РНК-содержащим вирусам, передает РИА Новости.

По словам специалиста, интерферон вырабатывается в высоком количестве в силу каких-либо наследственных изменений у человека. Чем выше его уровень, тем выше будет резистентность.

При этом Гинцбург подчеркнул, что самым стабильным способом защиты от коронавируса в любом случае остается вакцинация. «А интерферона сегодня больше, завтра меньше», — подчеркнул эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянин умер после заражения двумя штаммами COVID-19.