В Минздраве Турции опровергли отказ от российской вакцины «Спутник V»

Турецкие специалисты уже приступили к токсикологическим исследованиям вакцины "Спутник V". Фото: sputnikvaccine.com

Турецкие специалисты уже приступили к токсикологическим исследованиям вакцины "Спутник V". Фото: sputnikvaccine.com

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что Турция не отказывалась от закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее подобное заявление распространили турецкие СМИ.

Как утверждает министр, местные специалисты уже приступили к токсикологическим исследованиям вакцины «Спутник V». По его словам, власти Турции должны быть уверены в том, что вакцина соответствует надлежащей лабораторной практике, передает ТАСС.

«Мы начинаем эти испытания. Могу сказать, что если они пройдут успешно, то проблем с поставкой произведенной в России вакцины не возникнет», — заявил глава ведомства.

Планируется, что к середине весны 2021 года Турция закупит порядка 100 млн доз препарата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поставки вакцины «Спутник V» в регионы России начнутся 10 декабря.