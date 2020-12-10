Двух похитителей велосипедов на каршеринге задержали ночью в Петербурге

В ночь на 10 декабря в Петербурге задержали двух веловоров.

Инцидент произошел на углу Афонской улицы и улицы Аккуратова, сообщает «Дорожный инспектор».

Во время патрулирования инспекторы ГИБДД заметили двух подозрительных мужчин, которые грузили два велосипеда в салон каршерингового автомобиля. При этом один из них находился в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить происхождение велосипедов они не смогли.

Ранее они уже привлекались к уголовное ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпинском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с участием велосипедиста. Полицейские начали проверку по факту случившегося.