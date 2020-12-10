В Москве за сутки умерли 74 пациента с COVID-19

В Москве за сутки умерли 74 пациента с COVID-19
В столице число умерших достигло 9645. Фото: unsplash.com

Еще 74 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончался в столице России. Об этом сообщили в четверг, 10 декабря, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Днем ранее сообщалось о 75 умерших. Таким образом, в столице число умерших достигло 9645.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 541 199 случаев заражения, выздоровело 2 007 792 пациента, умерло 44 718 человек.

Оперштаб рекомендует: в случае появления симптомов ОРВИ не выходить дома и вызвать врача.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.

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