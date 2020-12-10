В Петербурге Covid-19 выявили за сутки у 3 774 человек

Северная столица уверенно держится на втором месте среди городов России по суточному приросту. За прошедшие 24 часа зафиксировано 3 тыс. 774 случая заражения инфекцией.

Данные об этом появились в четверг, 10 декабря, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что накануне в городе было зафиксировано 3 тыс. 761 случай заболеваний. Таким образом, коронавирусная болезнь была выявлена у 163 тыс. 163 пациентов за весь период пандемии. Выздороветь смогли – 91 тыс. 808 человек. Печальным исходом вирус закончился для 6 тыс. 109 пациентов.

Отметим, что всего в стране на данный момент выявлено более 2,5 млн случаев. Около 2 млн человек уже победили инфекцию. Лидером по приросту остается Москва. За прошедшие сутки в столице России зарегистрировали 6 тыс. 730 новых заболеваний вирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эпидемиолог рассказал, как коронавирусная инфекция влияет на потомство.