Эпидемиолог рассказал, как COVID-19 влияет на потомство

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказала, что коронавируса не может оказать влияние на потомство. По его словам, перенесенное заболевание никак не скажется.

Эпидемиолог отметил, что заболевание никак не отразится на потомстве человека, если он выздоровел и прошел курс реабилитации, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что реабилитация для тяжелых форм заболевания может длиться «достаточно долго». По последним данным, в России зарегистрировано 2 541 199 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 44 718 летальных исходов, выздоровело 2 007 792 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ставрополье врачи разработали препарат, способный подавлять вирусную активность коронавирусной инфекции. Институт имени Гамалеи уже провел необходимые исследования препарата.