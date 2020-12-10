В России Covid-19 выявили почти у 28 тыс. человек за сутки

В России Covid-19 выявили почти у 28 тыс. человек за сутки
Количество заражений коронавирусом в России превысило 2,5 млн человек. Фото: pixabay

Суточный прирост случаев коронавирусной инфекции в России составил 27 тыс. 927 человек. Всего в стране за весь период пандемии зафиксировано 2 млн 569 тыс. 126 заболеваний.

Данные об этом были опубликованы в четверг, 10 декабря, в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Напомним, что накануне прирост составил 26 тыс. 190 случаев за 24 часа.

Также за прошедшие сутки в России выписали 25 тыс. 8777 пациентов. Они смогли победить новую инфекцию. Всего в России выздороветь смогли 2 млн 33 тыс. 669 пациентов.

При этом врачи по-прежнему фиксируют и летальные исходы. За сутки болезнь унесла жизни 562 пациентов. Общая смертность достигла 45 тыс. 280 человек.

Больше всего заражений на данный момент в Москве. Суточный прирост показал 6 тыс. 730 случаев заболевания. На втором месте Петербург – 3 тыс. 774 человека заразились коронавирусом за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что испытатели вакцины «Спутник V» пожаловались на отсутствие антител от коронавируса.

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