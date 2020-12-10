Судебные приставы Петербурга взыскали в пользу 10 сотрудников почти 1 млн рублей

Почти 900 тысяч рублей судебные приставы Северной столицы взыскали в пользу работников с организации, специализирующейся на производстве бетона, цемента и гипса.

Разбирательство началось еще в начале 2020 года, когда приставам поступил исполнительный лист о взыскании зарплаты в пользу бывшего сотрудника предприятия в размере 228 тысяч рублей. Компания не желала добровольно расплачиваться с работником, поэтому ему пришлось обратиться в суд — дело было выиграно.

Примечательно, что в течение года приставы помогли десяти сотрудникам предприятия, оказавшимся в аналогичной ситуации. В общей сложности, с расчетного счета должника было списано почти 900 тысяч рублей. Всего с 2017 года 108 бывших работников в Петербурге смогли получать от экс-работодателей 19,5 млн рублей долгов по зарплате, благодаря приставам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пользу обманутых дольщиков взыскали более 19 миллионов рублей.