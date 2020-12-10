Врач рассказал о сроках восстановления после средней и тяжелой формы COVID-19

Подчеркнем, что все реабилитационные процедуры должны проходить после консультации и под строгим наблюдением врача. Фото: pixabay

Подчеркнем, что все реабилитационные процедуры должны проходить после консультации и под строгим наблюдением врача. Фото: pixabay

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, что восстановление после среднего и тяжелого течения новой коронавирусной инфекции занимает минимум два месяца.

Эксперт подчеркнул, что здесь играют определяющую роль множество индивидуальных факторов: возраст, степень поражения легких, сопутствующие заболевания и так далее. Врач, однако, отметил, что чем позднее пациент обращается к врачу, тем дольше, скорее всего растянется процесс реабилитации, пишет «Лента.ру».

Терапевт также добавил, что восстановление должно проходить по определенным правилам: необходимо реабилитировать сердечно-сосудистую и, что самое важное, дыхательную систему. То есть, нужно активное насыщение тканей кислородом через гипербарическую оксигенацию, применение ингаляций и термоингаляций. Не стоит пренебрегать и лечебной физкультурой, массажами, улучшающими дренажную функцию легких.

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