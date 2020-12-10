Детский хоспис «Дом с маяком» оштрафовали на 200 тысяч рублей за «нарушение правил оборота наркотических средств»

В суде отмечают, что материалы дела не позволяют ограничиться только предупреждением - учреждение пришлось привлечь к административной ответственности в полной мере. Фото: pixabay

В суде отмечают, что материалы дела не позволяют ограничиться только предупреждением - учреждение пришлось привлечь к административной ответственности в полной мере. Фото: pixabay

Зюзинский районный суд Москвы постановил оштрафовать детский хоспис «Дом с маяком» на 200 тысяч рублей из-за ошибок, допущенных в журнале учета наркотических средств без их изъятия.

Основательница благотворительного учреждения Лида Мониава рассказала, что жалобу на хоспис написала некая Ираида Волкова. Она обратилась к правоохранителям с просьбой проверить выдачу «Фризиума» тяжелобольному мальчику Коле, которого взяла под опекунство Мониава.

По словам Волковой, основательница хосписа повсюду «таскает» ребенка с собой, а лекарства он получает за счет других детей. По итогам проверки, прошедшей 28 ноября, установлено, что, хотя Коля получает препараты в стандартном количестве и порядке, журналы учета наркотических средств ведутся с нарушениями: они не прошнурованы, не пронумерованы и не заверены подписью руководителя. В связи с этим хоспис придется оплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

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