В Петербурге ушел из жизни профессор НИИ гриппа Валерий Исаков

В 2007 году Валерия Исакова назначили профессором кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ПСПбГМУ имени академика Павлова. Фото: пресс-служба ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России

В 2007 году Валерия Исакова назначили профессором кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ПСПбГМУ имени академика Павлова. Фото: пресс-служба ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России

В среду, 9 декабря, в Северной столице на 76-м году жизни скончался профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских наук Валерий Исаков.

Об этом уведомляет пресс-служба ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России. О причинах смерти выдающегося ученого ничего не сообщается, дату и место прощания с профессором также озвучат позднее.

Валерий Исаков родился 16 января 1945 года в Ленинграде, является выпускником лечебного факультета 1-го Ленинградского медицинского института 1969 года. Он трудился врачом скорой помощи, научным сотрудником ВНИИ гриппа на базе Боткинской больницы, стоял у истоков создания службы по борьбе со СПИДом в Петербурге. С 2014 года Исаков занимал пост главы Центра герпесвирусных инфекций иммунореабилитации больницы №122 имени Соколова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 9 декабря также стало известно о кончине актера Александра Самойлова. Он умер от коронавируса в возрасте 68 лет.