Актер Александр Самойлов умер после заражения коронавирусом

Актер Александр Самойлов умер после заражения коронавирусом
Самойлов умер после продолжительной болезни. Фото: МХАТ

Артист скончался после продолжительной болезни в возрасте 68 лет.

Заслуженный артист России Александр Самойлов скончался, о чем стало известно сегодня, 9 декабря. Трагической новостью поделились на сайте МХАТ имени Горького, в котором артист работал с 1994 года.

Известно, что перед смертью актера госпитализировали из-за плохого самочувствия в связи с заражением коронавирусом. В сообщении говорится, что Самойлов умер после продолжительной болезни, пока что подробности не разглашаются.

Напоминаем, что артист успел потрудиться в нескольких театрах, а также снимался в кино. Зритель мог запомнить его по ролям в фильмах «Свадьба в Малиновке» и «Секретарь обкома».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США умерли шесть добровольцев вакцины Pfizer от коронавируса. Отмечается, что двоим погибшим, был введен препарат, а остальным – плацебо. Трое из них были старше 55 лет и у всех имелись хронические заболевания.

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