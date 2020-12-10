Власти Петербурга мониторят соцсети на предмет организации подпольных вечеринок

Власти Северной столицы отслеживают проведение подпольных вечеринок и корпоративов с помощью социальных сетей.

Об этом в четверг, 10 декабря, завил замглавы петербургского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в ходе брифинга, на котором обсуждались меры по борьбе с распространением COVID-19. Чиновник объяснил, что мониторинг осуществляется на базе Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности и районных администраций.

«У нас очень много каналов информации», — подчеркнул Ситов. Он также добавил, что рейды по местам проведения вечеринок осуществляются по жалобам самих горожан, либо когда организаторы выкладывают анонсы в интернет-источники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в церквях и храмах Петербурга не планируется рейдов по проверке соблюдения антиковидных мер.