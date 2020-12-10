В Москве из-за коронавируса скончались 77 пациентов

Общее количество случаев заражения достигло отметки в 9722.

В Москве за последние сутки скончались 77 пациентов. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония». Об этом 10 декабря сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли 9722 человека. На данный момент в стране успели заболеть более 2,52 миллиона человек. Выздоровели 1,99 миллиона россиян, летальных исходов – более 44,2 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге смертность за ноябрь побила рекорд десятилетия. Таким образом, в ноябре умерших оказалось на 268 человек больше, чем в прошлом месяце.