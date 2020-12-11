Полиция задержала 26 иностранцев после рейда на рынке на Садовой улице

Полиция провела рейд по выявлению нарушений на рынке на Садовой улице возле Апраксина двора. Изъята партия поддельной табачной продукции, а также задержаны мигранты.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, во время профилактического рейда были проверены документы у 72 иностранных граждан, которые находились на рынке. В итоге, задержаны 26 человек.

Кроме этого, правоохранительные органы обнаружили склад, где хранилась и реализовывалась табачная продукция. В общей сложности изъято на экспертизу 450 коробок с 225 тыс. пачек сигарет популярных брендов. Стоимость составляет – почти 13 млн рублей.

Также изъята и другая контрафактная продукция. Например, более 50 пар спортивной обуви, десятки наручных часов и сотни чехлов для мобильных телефонов. По данному факту составлен административный протокол.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в храмах Петербурга не будут проводить проверки на соблюдение антикоронавирусных правил.