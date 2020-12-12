В Петербурге за сутки выявлено 3776 новых случаев коронавируса

В Петербурге на карантине находится 2376 человек. Фото: pixabay

В Петербурге на карантине находится 2376 человек. Фото: pixabay

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3776 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в субботу, 12 декабря в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В Петербурге на карантине находится 2591 человек. Из них 53 – в обсерваторе, 749 — на самоизоляции, 1789 человека – контактные.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 28 137 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 560 летальных исходов. При этом вылечились 26 118 человек. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 2 625 848 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 46 453 летальных исхода, выздоровело 2 085 958 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе.