Число случаев Covid-19 в США превысило 16 млн человек

Коронавирусной инфекцией в США заразились более 16 млн человек с начала пандемии. Летальным исходом болезнь закончилась для 297 тыс. 501 пациента.

Данные об этом были опубликованы в Университете Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Таким образом, в Америке за весь период пандемии выявлено 16 млн 14 тыс. 839 случаев коронавируса. Больше всего инфицированных в штате Калифорния – 1 млн 395 тыс. 962 заражения.

На втором месте штат Техас. В нем коронавирусом заразились 1 млн 395 тыс. 889 человек. Тройку «красных зон» занимает Флорида – 1 млн 116 тыс. 973 пациента.

Отметим, что число заражений в мире превысило 70 млн случаев. На данный момент США первые по приросту коронавирусных больных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 656 тыс. случаев коронавируса выявлено за сутки в мире.