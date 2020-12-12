В BioNTech спрогнозировали срок взятия коронавируса под контроль

В BioNTech спрогнозировали срок взятия коронавируса под контроль
Ситуацию с вирусом может изменить только массовая вакцинация. Фото: pixabay

Компания BioNTech, которая разрабатывает вакцину от коронавирусной инфекции совместно с Pfizer, спрогнозировала взятие ситуации с вирусом под контроль.

Об этом сообщил глава компании Угур Шахин в интервью телеканалу Fox.

По словам специалиста, взять инфекцию под контроль удастся только к концу лета 2021 года. Решить проблему вируса смогут только вакцины, которые нужно в достаточном объеме распространить. В целом, Угур Шахин делает ставку на массовую вакцинацию, именно она поможет изменить ситуацию уже в апреле следующего года.

Компания BioNTech надеется совместно с Pfizer смогут создать 1,3 млрд доз вакцины в следующем году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за сутки в мире коронавирусом заразились более 656 тыс. человек.

Лидером по приросту является США. В стране выявлено 15 млн 404 тыс. 889 случаев коронавируса с начала пандемии. На втором месте Индия – 9 млн 826 тыс. 775 человек. Замыкает тройку Бразилия – 6 млн 781 тыс. 788 случаев. Россия идет четвертой, – 2 млн 625 тыс. 848 случаев.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
BioNTech pfizer борьба с инфекцией вакцина


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Юрист рассказал, как мошенники могут украсть деньги через QR-код
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Хельсинки в декабре
Группа «Сплин» порадовала фанатов новым альбомом «Вира и майна»
В BioNTech спрогнозировали срок взятия коронавируса под контроль
В Чечне случилось землетрясение магнитудой 5,6
Число случаев Covid-19 в США превысило 16 млн человек
Стакан воды по утрам может спровоцировать рак
В Ленобласти ожидается до -12 градусов в воскресенье