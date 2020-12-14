Кинорежиссер Оливер Стоун сделал российскую прививку от коронавируса

Кинорежиссер Оливер Стоун сделал российскую прививку от коронавируса
Режиссер заявил, что верит в пользу российской вакцины. Фото: Кинопоиск

Он убежден, что препарат безопасен и готов сделать второй укол.

Американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил, что сделал российскую прививку от коронавируса. Своим опытом он поделился в эфире Первого канала. Он отметил, что пока не может говорить, насколько эффективен препарат, но режиссер верит, что теперь защищен от инфекции.

Стоун добавил, что Запад зря игнорирует разработки России. Он добавил, что слышал много положительных отзывов о вакцине и скоро собирается делать второй укол.

Напоминаем, что Россия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. В скором времени она станет доступной для всех желающих.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США сделали первую прививку от коронавируса. Первой укол получила темнокожая медсестра в штате Нью-Йорк.

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