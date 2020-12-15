В России могут вдвое сократить продажи алкоголя к 2030 году

Объем продаж алкоголя планируется снизить к 2030 году. Такое предложение внесли эксперты Федерального проекта «Трезвая Россия». Таким образом, в стране останется 50% потребителей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ «Трезвой России», в стране за 2020 год россияне употребили 16 млрд литров алкогольных напитков. Снижение данной цифры пойдет на пользу демографической ситуации.

«Предлагается снижение объема продаж алкогольной продукции к 2024 году до 12 миллиардов литров, к 2027 году – до 9 миллиардов литров, к 2030 году – до 7 миллиардов литров», – говорится в сообщении проекта.

Таким образом, в «Трезвой России» планируют изменить структуру потребления алкоголя. Например, к 2030 году россияне будут потреблять 50% вина, 30% пива, 15% водки и 5% иных крепких напитков.

Кроме этого, эксперты предлагают сократить продажи сигарет к данному сроку в два раза. По их подсчетам, количество штук составит 150 млрд, – вместо 300 млрд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Купчино изъяли полтонны алкогольных коктейлей без лицензии.