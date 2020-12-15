Доктор Мясников рассказал об опасности популярных обезболивающих

«Если уж у тебя что-то болит и ты вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол», — заключил Мясников. Фото: pixabay

«Если уж у тебя что-то болит и ты вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол», — заключил Мясников. Фото: pixabay

Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что прием нестероидных противовоспалительных препаратов может иметь побочные эффекты.

Оказалось, что знакомые каждому обезболивающие, такие как парацетамол, анальгин и ибупрофен, являются опасными для большинства людей и могут спровоцировать гипертонию, инфаркты, инсульты и ухудшение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Особенно внимательными при употреблении этих таблеток стоит быть людям старше 60 лет.

При этом наименее вредным из вышеупомянутой группы таблеток Мясников назвал парацетамол, поскольку он не приводит к столь серьезным побочным эффектам. Об этом врач заявил в эфире программы «О самом главном» в ходе разговора со зрительницей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, какие жалобы на самочувствие есть у россиян, перенесших коронавирус несколько месяцев назад.