В России запустили сервис телемедицины на платформе Госуслуг

В России запустили сервис телемедицины на платформе Госуслуг
К концу 2020 года платформа будет готова передавать все медицинские назначения и протоколы, созданные в процессе дистанционного приема врача, непосредственно в личный кабинет пациента на портале госуслуг. Фото: pixabay

Компания «РТ-Доктис» (совместное предприятие «Цифромеда», «Доктиса» и РФПИ) запустило федеральную платформу телемедицины, интегрированную с порталом госуслуг.

Новый сервис использует ресурсы сети частных клиник «Мать и дитя». В следующем году, как обещают компании, платформа будет доступна пользователям по всей стране. Новый сервис позволит снизить число очных консультаций с врачами как минимум на треть. Медики смогут не только выписывать рецепты, давать назначения и открывать больничные, но и дистанционно отслеживать состояние пациентов, страдающих от хронических заболеваний, лечащихся амбулаторно или недавно выписанных из больницы.

В течение 2020 года новый сервис прошел испытания в Белгородской, Московской и Ростовской областях. В ходе тестирования отработано взаимодействие не только врачей с пациентами, но и с крупными аптечными сетями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге до конца января 2021 года будет действовать бесплатное такси для врачей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госуслуги здоровье Россия телемедицина


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В офисах крупного охранного холдинга Петербурга проходят обыски
В Рособрнадзоре отложили введение обязательных контрольных по истории перед ...
Мишустин продлил выдачу лекарств для амбулаторных ковид-пациентов
В Петербурге разыскивается пропавший без вести мужчина
В Петербурге экономическая полиция проводит проверку по делу «теневых банкиров»
Беременные женщины, несовершеннолетние дети и «хроники» не смогут ...
Стали известны самые популярные автобусные маршруты в Петербурге
В магазинах Петербурга задержали находившихся в розыске мужчин