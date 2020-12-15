В России запустили сервис телемедицины на платформе Госуслуг

К концу 2020 года платформа будет готова передавать все медицинские назначения и протоколы, созданные в процессе дистанционного приема врача, непосредственно в личный кабинет пациента на портале госуслуг. Фото: pixabay

К концу 2020 года платформа будет готова передавать все медицинские назначения и протоколы, созданные в процессе дистанционного приема врача, непосредственно в личный кабинет пациента на портале госуслуг. Фото: pixabay

Компания «РТ-Доктис» (совместное предприятие «Цифромеда», «Доктиса» и РФПИ) запустило федеральную платформу телемедицины, интегрированную с порталом госуслуг.

Новый сервис использует ресурсы сети частных клиник «Мать и дитя». В следующем году, как обещают компании, платформа будет доступна пользователям по всей стране. Новый сервис позволит снизить число очных консультаций с врачами как минимум на треть. Медики смогут не только выписывать рецепты, давать назначения и открывать больничные, но и дистанционно отслеживать состояние пациентов, страдающих от хронических заболеваний, лечащихся амбулаторно или недавно выписанных из больницы.

В течение 2020 года новый сервис прошел испытания в Белгородской, Московской и Ростовской областях. В ходе тестирования отработано взаимодействие не только врачей с пациентами, но и с крупными аптечными сетями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге до конца января 2021 года будет действовать бесплатное такси для врачей.