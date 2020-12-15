Названы симптомы, при которых зараженных коронавирусом увозят в больницу

Стали известны симптомы, при которых зараженных коронавирусом увозят в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Стали известны симптомы, при которых зараженных коронавирусом увозят в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Медик из Петербурга Денис Гусев рассказал при каких симптомах больного COVID-19 лучше госпитализировать.

Среди таких признаков высокая температура, особенно фебрильная. Также о возможной тяжелой форме коронавируса говорит дыхательная недостаточность, отдышка, увеличения сердечных сокращений.

По последним данным, число с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 182 022 зараженных, число смертельных исходов достигло 6 460, при этом выздоровело 102 497 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что феномен коронавируса в России заключается в низких показателях смертности на фоне большого числа инфицированных. Такое заявление сделала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.