Теннисистка Мария Шарапова объявила о помолвке с британским миллионером

За два часа публикация набрала более 136 тысяч "лайков". Фото: Instagram @mariasharapova

За два часа публикация набрала более 136 тысяч "лайков". Фото: Instagram @mariasharapova

Известная российская теннисистка Мария Шарапова призналась в своем Instagram, что приняла предложение выйти замуж от английского бизнесмена Александра Гилкса.

В четверг, 17 декабря, бывшая спортсменка выложила серию фотографий со своим избранником. «Я сказала «да» в первый же день нашей встречи», — подписала снимки 33-летняя Шарапова. «Это был наш маленький секрет, не так ли?», — заключила теннисистка.

Об отношениях с Александром Гилксом российская спортсменка рассказала в 2018 году. 40-летний миллионер происходит из семьи британских аристократов. Сейчас он руководит аукционным домом Paddle8 и состоит в Правлении Нью-Йоркской академии искусств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица Полина Гагарина впервые публично прокомментировала сой развод со вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым.