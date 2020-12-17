Теннисистка Мария Шарапова объявила о помолвке с британским миллионером

Теннисистка Мария Шарапова объявила о помолвке с британским миллионером
За два часа публикация набрала более 136 тысяч "лайков". Фото: Instagram @mariasharapova

Известная российская теннисистка Мария Шарапова призналась в своем Instagram, что приняла предложение выйти замуж от английского бизнесмена Александра Гилкса.

В четверг, 17 декабря, бывшая спортсменка выложила серию фотографий со своим избранником. «Я сказала «да» в первый же день нашей встречи», — подписала снимки 33-летняя Шарапова. «Это был наш маленький секрет, не так ли?», — заключила теннисистка.

Об отношениях с Александром Гилксом российская спортсменка рассказала в 2018 году. 40-летний миллионер происходит из семьи британских аристократов. Сейчас он руководит аукционным домом Paddle8 и состоит в Правлении Нью-Йоркской академии искусств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица Полина Гагарина впервые публично прокомментировала сой развод со вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инстаграм мария шарапова помолвка теннис шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Евросоюз на полгода продлил экономические санкции против России
Следить за безопасностью на водных объектах спасателям Петербурга помогают ...
Скандал с Дзюбой, невежливый чиновник и дистанционка: о чем спросили Путина
Мировая туристическая отрасль потеряла $935 миллиардов из-за пандемии COVID-19
Теннисистка Мария Шарапова объявила о помолвке с британским миллионером
В Петербурге подготовили 14 пунктов для вакцинации от COVID-19 первых пациентов
Валерий Меладзе отказался от съемок в новогодних «голубых огоньках»
В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19