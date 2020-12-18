Певица Лана Дель Рей выходит замуж за малоизвестного музыканта с сайта знакомств

Сама певица не раскрывает подробностей своей личной жизни. Фото: Instagram @lanadelrey

Сама певица не раскрывает подробностей своей личной жизни. Фото: Instagram @lanadelrey

Известная американская исполнительница Лана Дель Рей помолвлена с музыкантом Клейтоном Джонсоном, с которым она встретилась на сайте знакомств.

Недавно певица появилась в выпуске популярного телешоу The Tonight Show с массивным кольцом на пальце. По информации издания People, в скором времени Лана Дель Рей выходит замуж. Встречаться с малоизвестным музыкантом Клейтоном Джонсоном она начале в августе, пишет People.

Периодически в социальных сетях исполнителей появляются публикации, намекающие на отношения между ними, однако официальных комментариев пара пока не делала. Об избраннике Ланы известно только то, что он был солистом и гитаристом группы The Johnsons, последний релиз которой выходил в 2017 году.

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