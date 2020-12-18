Петербургские учителя ждут прививок от COVID-19, но подготовка к вакцинации идет медленно

В Петербурге подготовка к массовой вакцинации идет пока медленно. Город не получает большого числа доз. Кроме того, хранить вакцину пока негде – холодильники еще предстоит закупить. Между тем, на вакцину очень рассчитывают школы, которым уже стало ясно, что к нормальному режиму работы до конца учебного года вернуться они не смогут.

Как сообщил комитет по здравоохранению, в Петербурге открыли 14 пунктов для проведения вакцинации от коронавируса. Их разворачивают при поликлиниках и больницах. К 25 декабря число таких пунктов обещают довести до 70.

Впрочем, даже если в Петербурге значительно увеличится число пунктов вакцинации, город столкнется с другой проблемой – нехватка холодильников для хранения препаратов.

Об этом заявлял вице-губернатор Олег Эргашев. Он также констатировал: пункты для вакцинации разворачиваются в городе медленно.

В первую очередь прививку обещают делать медикам, социальным работникам и учителям. Но вакцин город получает не так много. До конца года Петербург получит только 100 тысяч доз. По состоянию на середину декабря, в городе привиты были всего 254 человека.

Между тем, петербургские школы очень рассчитывают на вакцину.

«Уже очевидно, что сложным будет оставаться весь учебный год. Главная надежда — на вакцинацию, которую Петербург должен начать в ближайшие недели», — заявляла ранее вице-губернатор Ирина Потехина, которая курирует комитет по образованию.

О переводе детей на дистанционное обучение уже просят и многие учителя. Педагоги заболевают, а заменять их некому. Так, призыв рассмотреть удаленный формат работы появился несколько дней назад в группе 149-й школы Калининского района в социальной сети «ВКонтакте».