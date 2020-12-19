В Петербурге 19 декабря будет тепло и сыро

В Петербурге 19 декабря будет тепло и сыро
Жителей Петербурга ждет мокрый снег, переходящий в дождь. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Северной столице сегодня горожан ожидает теплая и сырая погода. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Об этом стало известно в субботу, 19 декабря. Синоптик рассказал в своем Facebook, что в атмосфере над городом будут господствовать теплые и влажные воздушные массы, проступающие в регион по периферии очередного североатлантического циклона, приближающегося к Скандинавии.

Также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбики термометров в дневное время поднимутся до 1-3 градусов тепла. Подует юго-западный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренние пробки в Петербурге составили один балл.

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